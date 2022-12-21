聶雲的老婆及三個兒女為他歡度50歲生日。（傑星傳播提供）

聶雲的老婆、大兒子精心準備表演製造驚喜。（傑星傳播提供）

聶雲20日舉辦50歲生日曁20周年結婚紀念餐會，邀請多年至親好友同樂，經紀公司同門師兄曾國城、跨界好友品冠、教會好友巫啟賢、20年前婚禮上的伴娘黃嘉千、多年摯友艾力克斯、李詠嫻及演出音樂劇結交的好友楊呈偉等都是座上嘉賓。聶雲的小兒子Aidan、大兒子Nathan以及愛妻Judy分別準備了爵士鼓、吉他和歌唱表演，送給聶雲作為生日驚喜。聶雲逗趣形容：「50歲才剛出生，是人生下半場的開始！」

聶雲的慶祝餐會好友至親齊聚。（傑星傳播提供）

其實聶雲也壓軸準備了兩大驚喜，第一個是從年代久遠的DVD中翻錄20年前婚禮盛況並重新剪輯的短影片，影片中張菲（菲哥）作為主婚人妙語如珠，逗趣不已。第二個驚喜則是聶雲演唱自己作詞，並請好友巫啟賢友情贊助寫的一首歌《如此愛你》送給愛妻，歌曲內容講述與愛妻在婚姻過程中經歷過的風雨與無助，並因為愛互相等待包容向前邁進，在演唱的過程中，現場賓客無一不為之動容。

巫啟賢帶著老婆一起出席聶雲與老婆結婚20周年餐會。（傑星傳播提供）

有趣的是，巫啟賢在台上述說作曲的心路歷程，特別提到因為是無酬寫歌，所以寫得特別用心，他笑說：「因為是為了愛而作曲，不是為了錢作曲。」逗得現場賓客笑聲不斷。