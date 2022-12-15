民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉詐領國會助理費案，北檢15日指揮調查局北機站兵分多路搜索，高的男友李忠庭（見圖）晚間移送北檢複訊。（黃世麒攝）

高虹安男友李忠庭也遭移送 3人北檢複訊中

民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉詐領國會助理費案，北檢15日指揮調查局北機站兵分多路搜索，高的男友李忠庭（見圖）晚間移送北檢複訊。（黃世麒攝）

民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉詐領國會助理費案，北檢15日指揮調查局北機站兵分多路搜索，高的男友李忠庭（見圖）晚間移送北檢複訊。（陳志賢攝）

民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領立委助理費案，檢調15日兵分8路，搜索高虹安立委辦公室、高女住處，以他字案被告身分約談高虹安、高的男友李忠庭、高辦主任陳奐宇，以及曾任高辦公關組長，昔日被封為「台大13妹」之一的「公衛文」，綽號「水母」的王郁文4人，李忠庭晚間被移送至北檢時，面對媒體詢問時不發一語進入北檢。

至於高虹安，北機站仍漏夜訊問中。

據了解，由於高虹安日前曾試圖聯繫高辦前主任黃惠玟、現任主任陳奐宇等人討論助理費，為避免高上任新竹市長後，相關證據遭滅失，臨時決定趕在立法院會期進行期間，經立院同意後展開搜索及約談。

檢調獲報，高辦要求幹部、助理，包括李忠庭、前任高辦幹部黃惠玟、吳達偉、現任幹部陳奐宇、高辦副主任陳昱愷及曾任高辦公關組長的「公衛文」王郁文等6人，捐出部分薪水充當「公積金」。6人回捐金額從2萬元至30萬3076元不等；其中吳達偉曾被揭露，前年2月申領公費薪資5萬元，實領為0。