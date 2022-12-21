民企呼籲給BNT雙價疫苗一個機會，衛福部長薛瑞元今卻反酸「聽起來像是BNT的推銷員」，對此準台北市長蔣萬安說，薛瑞元不需要有小人之心，國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇也嘆，如果不是台積電、慈濟等幫忙引進BNT疫苗，有多少人都打不到疫苗。

蔣萬安今天陪伴王鴻薇參拜植福宮，他受訪時針對薛瑞元酸言回擊，薛面對民間建言不需要以小人之心，因為疫苗採購政策還是要回歸公衛專業，民眾期待的是數量充足、安全有效、符合國際標準，薛瑞元的說法不公平，對民間疫苗採購的建言應該要願意傾聽，才符合民眾期待。

王鴻薇也說，大家可以想想看，當時政府怎麼擋疫苗，如果不是台積電、慈濟幫忙引進BNT疫苗，當時有多少人都打不到疫苗。

至於美麗島電子報董事長吳子嘉近期指出，民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農被黨內放生，是因為更得罪前國策顧問黃承國所導致，王鴻薇聽聞後表示，從這件事其實可以看到，民進黨政府選後真的有改革反省嗎？這麼多的外界質疑民進黨黑金治國、沒有傾聽民意，民進黨政府到現在都不知道自己錯在哪裡，到現在都不思改革，所以這就是為什麼選民到現在都無法原諒民進黨政府。