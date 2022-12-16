針對媒體報導，檢調偵辦高虹安詐領立委助理費案，搜索高女立院辦公室之前，事先曾致函立法院長游錫（方方土）知會同意搜索一事，台北地檢署16日澄清，檢調是15日搜索前當天上午由檢察長致電立法院祕書長，並無事先函請立法院同意搜索一事。

媒體報導，檢調偵辦高虹安詐領立委助理費案，搜索高女立院辦公室之前，事先曾致函立法院長游錫（方方土）知會同意搜索一事，游並證實此事。

由於檢調事先致函立法院知會搜索一事，將引發檢調執行搜索作為，有事先「洩密」之虞，因此北檢今出面澄清。

北檢表示，北檢偵辦高虹安涉嫌浮報助理費等案件，15日上午由檢察長林邦樑先以電話通知立法院祕書長林志嘉，請其陳報院長後，再由院方人員引領執行人員前往高女國會辦公室進行搜索，並無北檢事先函請立法院同意搜索之事。

據辦案人員推測，游錫（方方土）很可能「搞錯了」，辦案人員確實曾致函立法院人事處調閱高女助理的人事薪資資料，並沒有就搜索一事函請游同意，游可能誤認函文內容。