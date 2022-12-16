半導體雙雄台積電（2330）及聯發科（2454）今（16）日領跌，到午盤過後各跌約2.3％及3.5％，拖累指數超過百點，不過，所幸盤面由貨櫃三雄領軍，尤其萬海（2615）午盤過後急拉至漲停，貨櫃三雄共同力撐拉抬指數近20點，企圖穩住指數。

台股今天權值股表現多數不振，除了半導體雙雄-台積電跌11元，來到約469.5元，聯發科跌24元約來到657元之外，台塑化、台達電、富邦金、旭隼、欣興、南電、中租-KY、和泰車、鴻海、大立光、日月光投控等都大跌，各拖累指數約2～4點之間。

不過，盤面則由航運股挑大樑，除了貨櫃三雄是貢獻指數前三強外，慧洋-KY也居第四位，另潤泰全、聯詠、聯強、台灣大、遠雄、台耀、緯創、裕民及榮運等，都逆勢上揚。

上述大跌或上漲股中有多檔個股，如南電、日月光投控、鴻海、慧洋-KY、裕民、潤泰全等，都是此次新納入元大高股息0056的成分股之列。