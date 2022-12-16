小薰小五那年，罹患肝病的父親離世，留下家庭主婦的媽媽及四位年幼的女兒，最小的還未滿三歲，爸爸生前從事水泥工，家庭經濟原本就拮据，離世後更讓整個家庭陷入困境，所幸學校連結了失親兒基金會進入關心。

在國小就被選入籃球隊學習小薰，資質好加上願意努力訓練，在球隊都有很好的表現，在國中更順利進入在地籃球名校就讀，曾經在經濟困難的條件下，小薰也害怕家裡沒辦法支持她繼續打球，考慮放棄心愛的籃球夢，基金會為小薰連結「台塑企業暨王長庚公益信託」的獎助學金，讓媽媽不用再擔心小薰的教育費及訓練費，能心無旁騖在籃球場上盡情奮戰奔馳，小薰堅定在籃球這條路上勇往直前。

自疫情發生以來，全台社福單位的捐款收入都大幅度減少，對本就收入拮据的失親家庭來說，生活更是難上加難，「台塑企業暨王長庚公益信託」因為看見失親兒基金會與家庭的需要，愛心贊助600萬元，陪伴全台失親家庭走過生命中的不容易，感謝台塑企業暨王長庚公益信託自2012年至2022年持續支持，截至共累計扶助1萬9800人次的失親兒，本次預計受益2000人次。