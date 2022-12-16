5G通訊技術開創醫療嶄新發展，為加速5G專頻專網在智慧醫療領域落地，數位發展部數位產業署(產業署)今(16)日發表5G遠距腹部超音波遙控診斷驗證成果，透過5G低延遲、高頻寬、廣連結的特性，大型醫院以遠距的方式，深入新竹縣尖石鄉為偏鄉民眾進行腹部超音波掃描檢查。此一服務將可大幅推進遠距及行動醫療應用模式，將大型醫院專科醫師的診療能量直接帶入偏鄉，未來將朝向更多元的醫檢項目發展，提供偏鄉民眾更多的醫療資源。

工研院副院長張培仁指出，在疫情之下，智慧醫療更大幅進展。透過資策會及宏達電提供的5G小基站與泰雅科技核心網路，與仁寶電腦、神寶醫資及達明機器人合作，整合開發全台首創的「5G遠距腹部超音波遙控診療技術」，並奠基於此系統上，進一步結合醫院能量，由馬偕紀念醫院提供專科醫療知識和驗證場域、工研院負責整體系統整合及核網布建，建構出即時、高畫質的遠距腹部超音波遙控及會診系統，讓服務順利落地。

此次參與合作的馬偕紀念醫院，長期投入新竹縣尖石鄉後山醫療，除了最早帶入孩童早期療育篩檢工作，也藉由通訊科技發展，為偏鄉醫療灌注新的醫療模式。馬偕紀念醫院副院長陳治平表示，遠距醫療在疫情期間發揮了最有利的功能，而透過遠端操作的診察模式更能為醫師在遠距醫療上提供更方便的診察利器，在馬偕對偏鄉醫療的關懷與多年付出之下，樂見與工研院等技術單位合作，為遠距醫療突破藩籬，帶入全新的紀元。

活動現場展示模擬遠距操作超音波診察，分為醫師端與病人端。醫師端可以直接操作3D力回饋搖桿，遠端遙控病人端的機械手臂，機械手臂搭載超音波探頭、距離感測器等技術；病人端配置一台攝影設備回傳病人狀況。醫師端藉由回傳影像了解機械手臂移動情形與病人反應，並透過無線超音波影像判斷診察結果，亦可同步進行醫病雙向溝通。