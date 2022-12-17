公館鄉農會重新打造公館穿龍驛站17日揭牌開幕，農會並給合福菜花海節登場。（謝明俊攝）

公館鄉農會重新打造公館穿龍驛站，增設穿龍食堂供來往遊客大啖客家美食。（謝明俊攝）

公館鄉農會重新打造公館穿龍驛站，增設芋香町販售公館當地農特產品。（謝明俊攝）

公館鄉農會重新打造公館穿龍驛站，增設芋香町販售公館當地農特產品。（謝明俊攝）

公館鄉農會重新打造公館穿龍驛站17日揭牌。（謝明俊攝）

公館鄉農會重新打造公館穿龍驛站，增設芋香町販售公館當地農特產品。（謝明俊攝）

公館鄉農會重新打造公館穿龍驛站，增設芋香町販售公館當地農特產品。（謝明俊攝）

公館鄉農會重新打造公館穿龍驛站17日揭牌開幕，農會並給合福菜花海節登場。（謝明俊攝）

實現地產地食 苗栗特色館公館鄉農會穿龍驛站啟用

苗栗縣政府為活化苗栗特色館，結合公館鄉農會合力重新打造特色館，搭配陶瓷博物館、縣農會社區小鋪等，成為公館地區重要休憩景點，公館鄉農會經年餘改造，17日上午正式啟用，並舉辦福菜花海節，農會總幹事古雪雲希望能藉由食堂及芋香町賣場，實現「地產地食」的目標，將公館在地生產的優良農產推廣出去。

苗栗縣政府爭取將軍方營區撥用建置陶瓷博物館及苗栗特色館，但因委外經營成效不彰，縣府收回重整，以公私協力方式，招募縣農會及公館鄉農會一起進駐特色館，期望重新改造特色館，成為公館地區最重要的旅遊中心。

文觀局將特色館依照區塊畫分，除了原有陶瓷博物館及陶家作坊以外，縣農會經營社區小鋪，公館鄉農會先是完成隘寮下奉茶亭、茅鄉炭坊，以及建築牆面彩繪，再將主題建築重新打造成穿龍驛站，總經費1400多萬元。

公館穿龍驛站是以公館地區最重要的生命臍帶「穿龍圳」為名，穿龍圳由後龍溪引水灌溉整個公館地區良田，生產出許多優質農產品，如芋頭、紅棗等，福菜等，驛站內並分成2大部分，一是穿龍食堂，一是芋香町，分別提供特色熟食及芋頭商品展售。

「芋香町」是以公館最大宗作物芋頭為主題規劃，以「馥芋公館」為品牌，作為建立公館芋頭品牌、打造公館芋頭知名度的展售空間。「穿龍食堂」餐廳營運團隊尚在招募中，將以在地紅棗、福菜、紫蘇、芋頭等產品結合客家美食，打造美食基地。讓遊客來到苗栗能夠體驗更豐富的產業、文化、美食特色，購買在地農特產品，留下深刻的旅遊記憶。

17日公館鄉穿龍驛站開幕典禮，公館鄉農會並結合舉辦非常受歡迎的福菜花海節，農會並已在特色館後方、沿山道沿路花田撒下向日葵、波斯菊、百日草等15公頃草花，向日葵近日已陸續開放，古雪雲歡迎遊客前來賞花海、吃客家美食，帶回最道地的客家拌手禮。