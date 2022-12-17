台灣啤酒英熊職業籃球隊17日持續客場之旅，第2戰來到台中太陽主場，靠著愛禮(Cleanthony Early)38分、11籃板及6助攻的全能成績，以及第四節「Kiwi」李啓瑋個人獨拿15分接管戰局，終場台啤英熊就以92比80，12分之差帶走勝利，也取得對戰太陽的2連勝。

這場比賽一開始，就由李啓瑋傳給愛禮上演一記Alley-oop灌籃打開序幕，打出一波7比0領先對手。上半場愛禮火力全開個人拿下25分和7籃板，隊長蔣淯安也拿下9分，且有2次抄截。而首次披上綠色戰袍出賽的伊倍(Prince Ibeh)雖然沒有得分紀錄，但在禁區強悍的防守也是上半場將對手比數壓低的關鍵。

來到下半場比分一度被太陽追近到4分差，還好第四節「面具射手」李啓瑋跳出來守護勝利，單節個人獨拿15分，包含三分球5投3中，擋下了對手的反撲氣勢，終場台啤英熊就以92比80擊敗太陽，取得對戰二連勝，也讓英熊勝率再次超越五成大關。

本場比賽得分最高的選手依舊為手感火燙的愛禮，繳出38分、11籃板及6助攻的成績，賽後他也特別提到在第四節跳出的李啓瑋和朱億宗是今天的致勝功臣。李啓瑋今打出本賽季至今的代表作，拿下17分的他也在賽後提到，「前三節對手的防守比較黏，第四節自己努力跑出空檔並且把握住，很開心可以為球隊建功。」

而今天拿下14分、9籃板、5抄截的隊長「小安」蔣淯安認為團隊防守是今天贏球的關鍵，「今天團隊在防守上溝通明確，而且伊倍的加入後禁區的防守更穩固，團隊持續往更好的方向前進。」伊倍今天首秀雖然只得2分，但貢獻了10籃板外加4次阻攻。

結束本場比賽後，台啤英熊將於12月25日作客新莊體育館，與新北中信特攻進行耶誕大戰。而下次主場賽事則要來到2023年1月1、2日，屆時將面對台南台鋼獵鷹及新北中信特攻，購票可至FamiTicket全網購票網。