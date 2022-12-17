台東縣政府辦理第7屆南島美術獎，今年計有9個國家、159件作品參加徵件，結果首獎最終由尹子潔、周代焌、廖昭豪等3人榮獲，各獲獎金40萬元，今天由縣長饒慶鈴頒獎。《2022南島國際美術獎》展覽自即日起至112年1月29日，呈現10組新世代藝術家的藝術創作，邀請大家來台東美術館欣賞。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府2年1次的南島國際美術獎自2011年開辦以來，到今年已是第7屆，除將「駐村型」美術獎改為「徵件型」，不僅打破媒材、參賽者族群及國藉限制，更提高獎項將首獎改為3名，鼓勵藝術家投入創作。

文化處說明，今年入選10組藝術家有尹子潔、王宥婷、江凱群＆黃靖雅、阮原閩、吳耿禎、周代焌、林書楷、Apo'陳昭興＆王亭婷、森人—太魯閣藝駐計劃、廖昭豪等人。

獲獎的3位藝術家中，尹子潔《如何達到平衡》最初發想於2021年花東駐村時，在路上看到數隻三腳的狗，後來才知道牠們是中了陷阱，原住民為生存不得不放捕獸夾防範農作物被破壞，受傷的狗往往是忠誠的獵犬夥伴，藉以藝術家內部的情感投射觸及陷阱與創傷美學的懸置性。

周代焌《島嶼.今昔.遙望遠方》創作以台灣歷史和環境議題為研究軸線，透過拼貼不同時空的圖像，堆疊出存在／不存在的風景。

廖昭豪《石頭的紋理：採集計畫》，以南島現代河流地景作為採集數據，將工作與踏查的空間設定在河床，來回應人與河流的關係。