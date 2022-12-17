企排18年聯賽17日最後一戰由雲林美津濃對上屏東台電，近期屏東台電狀態火熱，本場屏東台電發揮銅牆鐵壁的強悍防守，終以25比20、25比18及25比19擊敗美津濃笑納6連勝，目前仍居男子組龍頭地位。

首局台電林宜暉靠著鐵壁般的攔網防守幫助隊伍取得兩分領先，美津濃溫逸凱也還以顏色，以一記轉直線重扣提升隊伍氣勢，台電以前排築起高牆作為回應，讓美津濃進攻窒礙難行，此時美津濃的「發哥」洪榮發即時站出來試圖助隊止血，但最終防守堅韌的台電靠著蔡沛彰的攔網得分拿下第一局。

第二局台電黃正良和許紋誠維持上局的進攻火力，持續轟炸對方後排，幫助隊伍取得3分領先，台電戴儒謙也貢獻出一記猶如「變魔術」一般的小吊球持續擴大領先，美津濃眾將始終無法突破屏東台電的防線，局末由台電拿下第二局。

進入第三局台電仍舊維持前兩局風馳電掣的進攻節奏，但美津濃即時回穩，靠著許美中的小吊球拉近比數僅剩一分差，而台電的危機處理更勝一籌，靠著前排許紋誠以及林宜暉的前排強硬防守再度拉開比數，這時美津濃許美中以一記斜線攻擊將分差縮短至1分差，關鍵時刻台電連續攔網得分直落三笑納本場勝利。