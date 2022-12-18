宜蘭縣南方澳大橋2019年10月1日無預警的斷裂，造成6死、13傷。其中，一名傷者為64歲的中油油罐車駕駛張建昌，遇到坍塌，連人帶車摔到岸邊，造成全身骨折、內臟破裂等；今（18日）新大橋開放通車，張先生說，還好自己天性樂觀，已走出創傷，對新橋有信心。

宜蘭南方澳跨港大橋斷裂時，墜落的油罐車駕駛張建昌（左）與太太（右)表示，已走出創傷，對新橋有信心。（吳佩蓉攝）

張建昌在發生事故時，正要運送油料至橋附近加油站，突然橋斷裂了，他連人帶車摔到岸邊，造成全身多處骨折、內臟破裂、氣血胸等，傷勢嚴重！所幸經醫護人員救回一命。張歷經2年來不斷的復健，逐漸恢復正常生活。

張建昌說，偶爾還是會回想到3年前的事故，記憶非常鮮明，加上當時只有他這台油罐車墜落，故斷橋影片不停在網路上流傳，讓人印象深刻；張指出，行經時橋還未斷，就感覺不太對勁，橋上鋼索抖動中，於是他加速油門想衝過去，怎料，就差那臨門一腳、0.1秒左右的時間，車子還是墜落至岸邊。

張表示，新橋通車了，必帶動地方發展，變成令人矚目的地方，期盼對新的經濟有所幫助，張指新橋看起來非常牢固，且有防震、防鏽、路面加寬等，行駛起來一定非常穩固，對這座橋有信心。他笑說，還好自己天性樂觀，已走出創傷，生活上的機能都恢復差不多，後遺症多少有一點，但看到橋做好了，就會日日美夢。

張太太說，這3年心裡想一定會好，加上先生也很努力。張先生事發時在醫院躺了40天，出院還必須坐輪椅，陸續差不多花2年的時間在努力復健，看到新橋很感動，畢竟他們是從那裡跌倒的，橋做好了，心裡難免悸動；張太太笑說，橋重建好了，先生也能走路了，心理上的創傷會慢慢好起來。