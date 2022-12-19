空勤總隊接獲救援任務，立馬出動黑鷹直昇機前往救援吊掛，並將女登山客送東勢河濱公園，由消防局救護車後送醫療。(空勤總隊提供)

空勤總隊接獲救援任務，立馬出動黑鷹直昇機前往救援吊掛，並將女登山客送東勢河濱公園，由消防局救護車後送醫療。(空勤總隊提供)

南投縣仁愛鄉白姑大山松林營區附近，一名女性登山客因左腳韌帶疑似斷裂無法行走，空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，19日上午接獲南投縣政府消防局申請救援，立馬出動黑鷹直昇機前往救援吊掛，並將女登山客送東勢河濱公園，由消防局救護車後送醫療。

空勤總隊指出，清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，19日接獲南投縣政府消防局，申請白姑大山松林營區附近女性登山客乙員，因左腳韌帶疑似斷裂無法行走後送救援任務。

空勤總隊接獲總隊下達命令，派遣UH-60M黑鷹直升機NA-709號機執行任務，於上午7時25分，到達目標區後實施搜尋，7時29分發現目標，確認待救者位置後，隨即完成作業場地勘察後，掌握現場天氣穩定，7時30分開始吊掛作業。

空勤總隊表示，由消防署特搜隊員蔡百修出艙實施吊掛救援作業，於7時42分完成吊掛作業，隨即後送東勢河濱公園；於7時55分落地，隨即將病患交由消防局救護車後送醫療，任務圓滿完成。