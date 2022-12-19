「KRIS牛排館」今年邁入2周年，是名廚武俊傑所領軍的知名餐飲公司「路易奇」旗下餐廳，大面積的灰色水泥配銀色金屬牆面相互襯托，為餐廳增添沈穩時尚態度。路易奇四周年活動 「LUIGI SURFING」 熱烈開跑，這次和ASAHI聯手合作，至指定店家「KRIS」、「路易奇電力公司 市民／復興電廠」、「路易奇洗衣公司」完成各店任務即可獲得一枚店章。集滿六點、九點即可獲得ASAHI品牌好禮、36杯暢飲卷及路易奇餐飲旗下餐廳九折、四百元現金抵用卷。

「KRIS牛排館」最大的賣點就是主打用1／2的親民價格即可吃到與頂級牛排館相同品質的牛排，首推「日本F1國產沙朗」，與A5和牛對部分客人過於膩口的口感不同，F1沙朗同時有著鮮甜，軟嫩，且剛剛好的豐富油脂更受消費者的喜愛，數量也十分稀少，同時因為此部位的油花分布均勻，反覆數次的火烤，品嘗到肉質最原始的軟嫩多汁風味。

若是追求更頂級的口感，可以選擇「A5和牛夏多布里昂」，使用熊本和王最頂級部位，經過日本食肉格付協會評選，加上油花標準等級(Beef Marbling Standard )為12以上，選用最頂級的菲力中段精華，香煎而成，帶出豐富的油花香氣，是牛排中的王者。

不嗜牛的客人也能點「高蓄黑豬酪梨戰斧豬排」，使用餵食酪梨長大的豬種，及堪比和牛脂肪的細緻，飼養成本為正常黑豬的三倍以上，霜降評比分數為全台最高。豬肉多汁緊實的質地，配上表面油脂經充分梅納反應 (Maillard Reaction) 烤製後產生的特殊堅果、奶油香氣，是全台灣唯一供應此款肉品的牛排館。

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