南投縣議會第19屆最後1次臨時會，19日畫下句點，議長何勝豐肯定即將卸任的縣長林明溱，任內率縣府團隊戮力從公；林明溱指出，8年來將議員、縣民交代的任務逐一完成，最重要的是獲得全體議員對預算的支持，才能順利執行。

縣議員王秋淑、石慶龍及謝明謀等人，在臨時會提出「有關伊達邵派出所合署辦公在即，建請縣府切勿貿然實施，以維護地方治安」的臨時動議，強烈表達對偏鄉派出所合署辦公的憂心；何勝豐也促請縣警局多方評估，檢討幅員遼闊的偏遠派出所合理配置，不要因為中央政策不周延，犧牲基層民眾渴望治安良好的基本權益。

林明溱指出，何勝豐議長曾說「南投財政困難，只要縣府編出來，議會就沒有不通過的道理」，因為縣議會全數通過預算，縣府團隊才能一步步踏實完成縣政大計。

林明溱指出，他主政南投縣政府8年，2020年獲得5星級縣長殊榮，也是全體縣民的光榮，而能夠將議員交代的任務，及縣民的期望都一一完成，特別要感謝何勝豐議長、潘一全副議長及全體議員的支持，對於縣政預算幾乎是一毛不刪，全數通過，也就是因為這樣，縣府團隊再辛苦、再困難也要使命必達，將縣政工作做到最好。

林明溱說，縣內4大產業園區及福興農場溫泉區的開發成功，能讓下屆縣長，想做事不怕沒有財源；他任內落實開源節流，8年減債75億元，將原本高達167億元的縣庫負債，降到如今的92億元，而且在22縣市中的建設不落人後，達到他當首長，站在民眾立場，為民眾解決問題的初衷和目標。