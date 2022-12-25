選舉結果由國民黨新科議員、上屆議長張建榮之子張勝德以23票高票當選，為宜縣首例父子傳承議長職位的創舉。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣議會本屆正副議長選舉結果今出爐，由國民黨新科議員張勝德（左）當選議長，副議長則由無黨籍陳漢鍾（右）以23票連任當選。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣議會今（25日）舉辦第20屆議員宣誓就職典禮暨議長、副議長選舉，宜縣共34席議員；最終選舉結果由國民黨新科議員、上屆議長張建榮之子張勝德以23票高票當選，為宜縣首例父子傳承議長職位的創舉。張建榮說，兒子接棒是他人生中最高興的事，有他從旁協助，相信張勝德會做得非常好。

宜蘭縣議會34席，國民黨13席、民進黨11席、無黨籍9席，及正神名黨1席；宜蘭縣上屆議長張建榮引退，本屆正副議長選舉結果今出爐，由國民黨新科議員張勝德當選議長，副議長則由無黨籍陳漢鍾以23票連任當選。

張建榮開心表示，兒子有機會接棒，是他人生中最高興的事，相信張勝德一定能和副議長、議員們共同為宜蘭縣的所有建設、一切來努力；雖然勝德剛出道，他會從旁指導，使勝德能盡快順利運作。張指出，勝德從小在他身邊學習，現在也51歲了，在學問、經歷上都能駕馭議會，「相信勝德會做得非常好才對」。

張勝德說，感謝議員同仁的支持，深知責任重大，未來4年將會以戰戰兢兢、如履薄冰的態度向前輩先進學習、共同的協商，做好監督縣政的工作，也會積極傾聽民意，絕不辜負選民的託付，一起拼出宜蘭的經濟。

國民黨籍議員楊弘旻表示，本屆國民黨在正副議長的推選人選決議上，相信老議長張建榮的傳承，可以讓張勝德做好議長的角色，並搭配連任成功的副議長陳漢鍾，可以延續之前縣長林姿妙的福利政策，讓宜蘭更好。