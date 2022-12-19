台中市太平警分局日前受邀前往轄內賢德醫院，現場指導醫院遇醫療暴力相關應處作為，並實際情境演練。（台中太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

為提升第一線醫護遇醫療暴力處置作為，台中市太平警分局日前受邀前往轄內賢德醫院，由偵查隊分隊長洪國城、技術教官古忠明及助教謝杰璘等人現場指導遇醫療暴力時相關應處作為，並藉由實際情境演練，提升應對能力並降低傷害，讓在場的醫護人員直呼「真的好實用！」

根據衛生福利部資料統計，國內醫療暴力以言語暴力及肢體暴力居多，然而醫療暴力對辛苦工作的醫護同仁殺傷力大，為強化醫護人員自衛及處理暴力事件能力，太平區賢德醫院特邀請太平警分局於日前下午至院內急診室舉辦「防制醫療暴力演練」，由醫院院長蔡慶賢、公關室主任劉天立、急診醫護人員及保全人員等，共計30餘人參加演練。

演練內容以急診醫療暴力為例，模擬一酒醉民眾在路上行走不慎跌倒，由友人攙扶至院內急診室，該民眾因情緒不穩，由言語暴力轉而與醫護人員爆發肢體衝突，藉由分局技術教官指導醫護人員對暴力事件發生第一時間的處置應變，提升自我防衛能力。

最後由分局偵查隊治安風水師檢視急診室內監視系統位置及拍攝角度，並提升相關情境預防安全措施，建構醫療人員完善安全後盾。

賢德醫院公關主任劉天立表示，有鑑於前些日子醫療暴力事件頻傳，其中又以急診暴力最常見，感謝太平分局的大力相挺，讓院內的醫護同仁及保全人員透過這次演練增加風險應處能力，期以降低傷害。

太平分局分局長葉志誠表示，任何暴力及脫序行為都不被允許，希望民眾與醫護人員站在同一陣線，體恤醫療人員的辛勞，一同防制降低醫療暴力，警方也賡續與轄內各醫療院所建立友善通報及橫向聯繫管道，共創良好醫療環境。