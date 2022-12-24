警政署在24日平安夜表示，警察勤務不分假日、24小時輪班，執勤時間長，危險程度高，有別於一般公務人員，所以政府分別於2018年修訂警察人員俸表、2019年修正「警察人員警勤加給表」、增訂「國道員警危險加成」，後又核定實施「警察消防海巡移民空勤人員醫療實施方案」，合理提升員警待遇及給予身心健康醫療照顧，將持續加強照顧，做員警堅強的後盾。

警政署指出，員警工作危險又辛勞，所以在2018年警察節前夕修訂警察人員俸表，提升基層員警年功俸一級，直接提高員警薪資待遇，有近6萬餘名基層警消人員受惠；又因國道公路警察局員警處於高風險執勤環境，2019年修正「警察人員警勤加給表」，增訂國道警察危險加成，以肯定並激勵員警勇於任事。

另考量警察人員24小時輪替服勤，長期日夜作息紊亂，致罹患疾病情形較一般公務人員為高，2019年5月推動「警察消防海巡移民空勤人員醫療照護實施方案」，使現職及退休人員至國軍、榮民及所有縣市部立醫院就醫，分別享有免收掛號費及部分負擔補助等照護措施，截至今年10月底止，已有42萬7884人次實際受惠，讓員警確實獲得醫療照顧及減輕費用負擔。