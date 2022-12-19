九合一選舉民進黨大敗，行政院長蘇貞昌口頭請辭，又接受慰留。民進黨台北市議員王世堅再轟，最高行政首長當然要負起政治責任，他是基於這個原因，要求蘇貞昌應該下台負責，最高首長不願意負責、不下罪己詔，也是虛應故事，現在不要再喊「團結、穩住局面」來逃避檢討。

對於嘉義市長選舉再吞敗仗，是否與內閣不改組有關？王世堅今受訪表示，或多或少受到影響，選輸了就應該檢討，要讓社會感覺到真的要檢討，第一部分當然是責任政治，最高行政首長當然要負起政治責任，基於這個原因，要求蘇貞昌應該下台負責，沒有什麼其他或個人因素。

王世堅說，自己是忠實的民進黨員，但是他希望民進黨能振作，來符合社會期待，反省的第一步，該負責任的人要下台負責，過去做得好的部分人民會記得，做得不好的部分應該檢討。

王世堅指出，民進黨在2018年在縣市首長，時任行政院長的賴清德就很有風骨的負起政治責任，二話不說馬上辭職下台，這是展現政治家的氣度、負責最佳時刻，希望不要再拖延，如果最高的首長不願意負責，不下罪己詔， 再來的檢討也不過都是虛應故事，檢討當然會痛，現在不要再喊「團結、穩住局面」，用這個來逃避檢討。

王世堅說，所有黨員人民都知道什麼叫團結，團結的前提要有是非、黑白分明，他們比自己英明，比自己能力強那麼多，他們怎麼會不知道呢？裝傻嗎？裝傻的人跟裝睡的人一樣，叫不醒的啦。