「對不起讓大家失望了。」國民黨台南市議員李鎮國跑票支持民進黨議長參選人邱莉莉，被國民黨團及支持者痛罵。李鎮國今天透過臉書表示，每個人有每個人的想法，他做事喜歡從反向思考的角度，跳脫出許多思維，怎麼做才能使藍營打贏勝仗？這也是他為了爭取一席國民黨副議長不得不做的決定。

對於李鎮國的說法，引發網友兩極化的反應。有人留言支持，但也有人說「跑票就跑票還要講的自己好像英雄一樣，真是......」。

李鎮國指出，邱莉莉、郭信良的議長之爭，對他而言，不就是一位是民進黨，另一位是想回民進黨而暫時為無黨；國民黨的策略怎麼會讓有心人運作到必須支持郭信良當上議長，才是正確且適當的方式？違者黨紀處分，到底誰被洗腦、誰在玩誰？

李鎮國強調，如果真如當初黨部的盤算與設定，非誰不投的議長選項，再加上一些自以為是、似是而非的操作語言，投票給郭信良，那下一屆的市長選舉，藍軍恐怕就是面臨與陳亭妃的對戰，「必輸」且輸的更難看！

李鎮國說，他最初的想法，就是讓李文俊為國民黨再度取得副議長職務，只需要與他人合作。2位議長候選人一位綠營，另一位心在綠營，怎麼配都沒有差別。但令人遺憾的是，一個遲遲不肯做出承諾；一個未能履行承諾，最終導致副議長李文俊因信任而落選。

李鎮國說，他一向清廉從政，絕無外界傳言投自己1000，投綠營2000，他支持自己黨內推舉的副議長候選人李文俊，且必須賦予他更大的籌碼，國民黨15票全力支援，怎麼配都在與綠的配，只要以勝選為考量，只要取得副議長席次，保障未來4年國民黨在議會發揮的空間與經費不遭鎖死，才能在這次選舉中製造出國民黨小小的勝利與未來契機。不是副議長竭盡努力後，再修改規則，最後被玩到棄守，還在檢討策略運作是否得當，最終導致輸得難看。

李鎮國認為，上層的思維應該是要設法造就下一次藍營贏的機會，否則藍營在西瓜地區永遠無法翻身，這或許也就是30年來台南無法翻轉的原因。