卓越(2496)旗下陳立教育攜手新北市寶貝媽咪托嬰中心/幼兒園創辦人莊筑涵，共同研發「Brain Max桌遊」學習系統，並在今天推出，首波瞄準全台幼兒園園內學習區、幼兒園例行課活動、才藝課及親子教育空間等業務合作，並規畫未來布局海外銷售合作夥伴。除了由幼兒教育領域外，更瞄準成人職教領域，規畫階段性入股收購新創「學米XUEMI」全方位線上學習平台，已取得學米公司股權47.43％，希望未來取得過半股權。

「Brain Max 桌遊」亞洲首創專為3～6歲學齡前幼兒研發的數學邏輯思維概念的桌遊產品，主打「生活即是數學」概念，讓數學不再只是數字與科目，激發學齡前的孩子從玩樂中主動學習各項能力潛能，Brain Max桌遊產品總共15組系列，初期鋪貨千套。

陳立教育創辦人陳明俊表示，Brain Max是卓越為因應世界幼兒教育不分科的新趨勢，結合40多年的數學專業攜手新北市寶貝媽咪托嬰中心、亦是兩岸教育專家莊筑涵，以幼兒學習行為模式分析，利用感官、關聯、思考、操作、情緒等五感體驗，打造當今熱門且兒童最喜歡的遊戲化學習路徑，具備知識點連貫性、系統化學習路徑、圖像化設計不受語言限制等優勢，激發學齡前的幼兒從玩樂中培養遊戲操作力、激發興趣力、學習專注力、協同合作力、執行耐挫力、情緒控管力、邏輯思考力等多項能力養成，並已陸續申請歐盟CE、SGS、台灣設計新型專利等認證。

卓越除了向下延伸幼兒教育領域，更同步向上瞄準成人職教領域，階段性入股收購新創「學米XUEMI」全方位線上學習平台，學米XUEMI課程領域涵蓋平面設計、UI/UX、前端設計、前端工程與Python軟體開發等五大資訊技能，可根據會員職能需求客製化規畫學習階段與成效，服務橫跨台灣、香港、馬來西亞、新加坡、印尼等地區，累積超過10萬名會員，目前已持有47.43％股權。

「學米XUEMI」員工人數約30人，一年營業額5500萬元，今年獲利數百萬元，除了成人線上職能教學，也考慮K12上教學。此外，「Brain Max 桌遊」啟動銷售，將為2023年帶來另一波成長動能。