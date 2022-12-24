苗栗家扶中心2022年主委交接典禮，同為家扶扶功委員的苗栗縣員余文忠捐出選舉補助款7萬元。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心2022年新舊主委交接。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心2022年新舊任扶幼主委交接典禮，24日上午在竹南鎮舉行。第八屆扶幼主委黃文忠先生熱心公益，1994年起加入苗栗家扶扶幼委員行列至今，2020年年起更接任2任主任委員，至今已長達28年。第九屆扶幼主委曾碧珠同樣熱心公益，曾任扶輪社長，在10年前與家扶結緣，十分關心弱勢群體，善與愛也因這份堅持而不停轉動。

苗栗家扶中心於1970年成立迄今，已邁入第53個年頭，致力於推展扶幼工作，除專業社工人力外，由社會青年、家扶自立青年所組成的4支志工隊也一起協助扶幼工作的推展。除此之外，另有一群社會賢達人士組成「扶幼委員會」，定期召開會議協助扶幼工作的進行，委員會的會費也是支持家扶扶幼工作的經費來源之一，而為更接地氣，固定在1年3節隨社工進入服務家庭進行慰訪，只要家扶有活動，委員們都相當熱情的參與。

第八屆扶幼主委黃文忠熱心公益，秉持『哪裡有需要，家扶就在那裡』的理念，慈善服務不停歇。他從1994年因緣際會之下加入苗栗家扶扶幼委員行列至今，2020年起更接任2任主任委員，至今已長達28年，經常在活動中看見黃主委給予扶助學童及家長鼓勵打氣的身影，也看到社工員家訪的辛勞與風險，因此在任期間無不盡心盡力協助扶幼工作推動。

黃文忠同時也是家扶基金會的長期認養人，主動以建築同業公會的名義認養8名兒童，並於每年歲末尾牙招待認養童一家人並給予紅包，鼓勵他們不畏困境努力向上的態度與精神。目前黃文忠以個人名義認養2名兒童，持續幫助兒少安心就學與生活。近兩年，黃文忠更有感於社工人員經常需要外出家訪、載送物資、傢俱到偏鄉，在公務車不敷使用的情況下，於2020年以宏傳建設公司的名義捐贈100萬元，添購1部5人座的公務車。隔年再度號召扶幼委員每人捐款1萬元集資65萬再添購一部希望貨車，將社會大眾捐贈的物資載送到苗栗各個角落，傳遞希望、處處有溫暖。

即將接任家扶扶幼委員會第九屆扶幼主委曾碧珠同樣熱心公益，曾碧珠曾任扶輪社社長，在10年前與家扶結緣，深受家扶遍及18鄉鎮的扶幼工作感動，偕同夫婿李勇彬加入苗栗家扶扶幼委員會，共同為扶助弱勢兒少而努力。秉持著『施比受更有福』的理念，在多次參與中心活動後更能體會這群經濟弱勢家庭的『難』。致力投身社福公益總是親力親為的曾碧珠，在任扶輪社社長期間送愛到泰北、長期參與慈濟人醫會，協助本縣偏鄉部落的義診活動進行。曾碧珠主委謙虛的表示：「我只是做一點點」，更表示自己會堅持的在社福公益領域裡都是一種學習，自己的付出不是奉獻，而是有一個機會成就「善的循環」。曾碧珠主委對於弱勢群體十分關心，感佩其堅持、持續的態度，善與愛也因這份堅持而不停轉動。

苗栗家扶於歲末之際，辦理第八、九屆扶幼主委交接典禮暨志工感恩餐會，活動當天家扶基金會副執行長劉國璋先生將代表家扶基金會進行監交及致意，並針對新進的志工進行授證儀式。