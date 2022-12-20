大同集團建置全台首座E-dReg儲能案場20日啟用，大同副董事長吳振隆首次公開出席主持典禮，大同總經理王金來指出，在ESG浪尖上，占集團營收近七成、營收逾百億的電力和新能源事業群，將是未來大同發展的雙火車頭，明年大同建置儲能系統將達100MW，太陽能光電案場發電量將將從270MW，成長至300MW。

大同子公司大同智能繼日前取得台電冬山44MW儲能案後，位桃園觀音、自建6MW日前輔助案場亦正式啟用，為全台第一座「增強型動態調頻備轉」儲能系統，可有效強化電網韌性及緩解尖峰供電壓力，吳振隆表示，大同自2018年起投入大型儲能系統技術，去年桃園大園興建4MW儲能系統，是台電日前市場交易最早上線的案場，大同預計明年底前完成建置超過100MW的儲能系統，為台灣供電品質增添助力。

王金來表示，看好企ESG浪潮下，企業對淨零碳排重視日增，大同本業即為電力相關事業，從包括自行建置儲能案場、協助用電大戶建置案場，以及進入綠電交易平台、出售電力三面向，創能、儲能事業都將因為市場需求大增而加速成長。

此外，企業節能趨勢也將帶動括如消費性的商用空調、高效馬達的需求大幅增加，集團四大事業群中，電力和新能源事業群近年維持獲利，未來營收以年成長一成為目標。

王金來表示，大同集團在華映除列、精英併表後，財務體質已漸趨健全，上周還獲得銀行130億元聯貸案，顯示金融機構已更認同新大同的財務體質，未來擴大核心本業、精實管理將是重中之重。

尤其以電力及新能源事業成長力道最強勁，目前大同全台已建置1,350個太陽能光電案場，預估明年發電量將達300MW；儲能系統目前已有11MW，明年在大園、台電冬山案啟用後，儲能將達110MW以上。