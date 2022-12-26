為提升客戶使用金融服務便利性，永豐銀行再度攜手中華郵政以擴大ATM服務網絡。永豐銀行26日宣布，自明年起，永豐銀行客戶於全台逾3,000台中華郵政ATM，跨行提領新台幣續享每月額外3次手續費減免，中華郵政客戶則續享跨行提領外幣匯率優惠。

永豐銀行表示，2022年前9月累計跨行使用中華郵政ATM的客戶數較去年同期成長8％，顯示客戶善用跨行ATM提款、享受便利。同時，伴隨國門解封，為滿足客戶出國換匯需求，中華郵政客戶持金融卡至永豐銀行外幣ATM提領外幣，可依顯示匯率享減分優惠，包括日幣0.02分、美金2分、人民幣及港幣0.2分，使用跨行提領外幣功能再獲抽獎機會，提領次數越多、中獎機會越高，獎項包括i郵購點數5,000點、故宮經典文物郵票專冊及點石成金文魁禮盒等。

為優化ATM相關應用，除與中華郵政合作外，永豐銀行表示，使用永豐行動銀行APP或數位帳戶DAWHO APP的專屬QR Code，即可在中國信託逾7,000台ATM無卡跨行提款。同時，永豐銀行行內ATM首創導入掌靜脈功能，伸出手掌、驗證身分，免攜帶金融卡或智慧型手機出門，即可一掌完成提款或轉帳。

永豐銀指出，永豐運用數位科技全面強化ATM效能，例如，首創建置掌靜脈辨識系統的ATM，客戶出門可免帶金融卡，以創新提供客戶多元、便捷的生活金融服務。