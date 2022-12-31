2022年最後一天即將結束，全台各縣市舉辦跨年晚會及煙火秀一起倒數迎接2023年，天氣風險公司公布全台10大跨年煙火觀賞攻略，分析北中南各地煙火最佳觀賞位置，能拍到最美煙火，避開煙霧。

天氣風險公司指出，今天跨年夜是東北季風環境，各地雲量變多，中南部也有陰涼感覺，其中迎風面東北部水氣偏多，跨年夜大台北、桃園、花蓮陰天有雨，氣溫14至17度，記得保暖、攜帶雨具，新竹則是降雨機率較低，但風力偏大有寒意。

台北101煙火建議在東、北側看。(翻攝自天氣風險FB)

天氣風險表示，若想去台北最HIGH新年城、璀璨新北1314就愛你跨河煙火、2023桃園跨年晚會、花蓮太平洋觀光節跨年演唱會、竹縣領航讓愛飛揚等跨年場，建議看煙火時盡量在施放點的東、北側地區，避開煙霧飄散區。

新北煙火也是在東、北側看。(翻攝自天氣風險FB)

桃園跨年煙火建議東、北側看。(翻攝自天氣風險FB)

新竹煙火站在東北方或北方看最清楚。(翻攝自天氣風險FB)

花蓮跨年煙火在施放點的東、北側看，不會被煙擋到。(翻攝自天氣風險FB)

中部部分，天氣風險表示，要看麗寶跨年演唱會、閃耀台中跨年夜的煙火，沿海地區要待在東北方或北方，中部內陸、近山區則風速偏弱，煙霧擴散速度慢，建議可以離施放點遠一些。

2023麗寶跨年演唱會煙火站在東北方或北方看最清楚。(翻攝自天氣風險FB)

台中煙火站在施放點北方看最清楚。(翻攝自天氣風險FB)

至於南部，天氣風險表示，南部晚上雲量較多，風向偏北風，若要去亞灣未來市演唱會、2023紫耀義大享樂好漾跨年煙火秀、劍湖山世界跨年煙火秀，建議在施放點北方看煙火。

劍湖山煙火站在施放點北方或東方看最清楚。(翻攝自天氣風險FB)

義大世界煙火站在施放點北方看最清楚。(翻攝自天氣風險FB)