人氣台劇《想見你》電影版熱映中，主演群柯佳嬿、許光漢、施柏宇，連同劇版參與演出的張家慧、大文（郭文頤）、章廣辰等人全數回歸，由原金獎製作團隊三鳳製作、金鐘製作人麻怡婷與導演黃天仁偕手打造，聯合48億票房組合《比悲傷更悲傷的故事》林孝謙監製與呂安弦編劇。全台票房截至5日為止，更衝破5350萬，蟬聯新片票房冠軍，更成為影集改編成電影歷史上的首週開票冠軍。

電影開頭就狂撒糖，黃雨萱與李子維在跨年燦爛煙火綻放下一吻定情。（車庫娛樂、三鳳製作提供）

電影開頭用15分鐘見證黃雨萱與李子維，從素昧平生到熟識成為戀人，在跨年燦爛煙火綻放的同時2人一吻定情，瘋狂撒糖滿足觀眾期待，但2人緊接著面臨黃雨萱即將外派，相隔兩地、遠距離戀愛，黃雨萱用簡訊向李子維感性告白「萬一，我想你了該怎麼辦？」短短15分鐘上演甜蜜相識、一吻定情、幸福同居等橋段，甜蜜指數炸裂，但到了20分鐘之後，就會讓觀眾為他們動人的愛情流淚到最後。

莫俊傑與陳韻如戀情在電影版中有轉機。（車庫娛樂、三鳳製作提供）

延續影集版，觀眾最期待可以扭轉命運的2個角色陳韻如、王詮勝。陳韻如內向、自卑的個性讓她不敢活出自我，在影集版中沒能和莫俊傑修成正果，也是令觀眾感到遺憾的結局之一，這次在電影版的最終可以看到小小的轉機。王詮勝和陳韻如有著類似的故事走向，無法獲得周遭人們的理解，並遭受霸凌。電影版中，角色們也都有所成長，出現關鍵反轉，希望傳遞給觀眾「也許我們不完美，但是我們的存在都有其意義。」演員們也表示，感謝觀眾陪伴角色一起成長。

主創團隊也分享在電影中藏有一些骨灰級劇迷才懂的驚喜彩蛋，像是子維雨萱在租屋處刷牙時、在餐廳約會時，可以在洗手台鏡子或天花板玻璃的倒影中發現一些端倪；而「32」這個數字從劇版開始就是一個很重要的關鍵數字，在電影中第一次發生穿越時，片長正好來到第32分鐘、穿越音效的「滴答聲」也剛好是32下，除此之外，主創團隊設定墜樓日期是7月10號時，也是埋下小小伏筆，因為7＋1＋0=8，而8代表了循環不止的無限符號。

連音效也隱藏著線索，由金馬最佳音效設計師郭禮杞所設計「穿越時空的逆時針環繞音效」，電影中時鐘、水滴的聲音都是逆時鐘旋轉，就連影集經典插曲─伍佰〈LAST DANCE〉在穿越時也做了神奇的Distortion（失真音效），聲音速度、節奏變慢，高頻、低頻也有特別設計，左右兩邊的聲道會聽到不同的聲音，讓觀眾感覺被聲音包圍，跟著角色一起穿越，帶來身歷其境的感覺。

獻唱影集版中動人神曲〈Someday or One Day〉的孫盛希於此次電影版也再度感動獻聲，包辦電影主題曲〈眼淚記得你〉的詞、曲創作、製作及演唱〈眼淚記得你〉，而這首歌的數位收聽成績已衝到冠軍。此外，金鐘視后柯佳嬿更是與達西一同作詞，親身參與電影插曲〈執迷有悟〉，並一展歌喉，無論是視覺、聽覺都迴盪著女主角柯佳嬿的影子。