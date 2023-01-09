國泰世華銀行去年推出以數鈔機、手數鈔聲結合新台幣、美元、日圓、歐元及人民幣，集結而成的數位音樂專輯《Gold Noise》，網路上迅速爆紅，各大音樂串流平台累計超過100萬的收聽次數。迎接2023年，國泰世華銀行宣布推出續作《Gold Noise 2》，這次不只聽得到錢錢的聲音，還能看得到，甚至聞得到錢錢的香氣！

國泰世華要送「富運香口罩」！連行員都誇是「新鈔的味道」 《Gold Noise 2》聽錢的聲音。（圖／品觀點）

國泰世華銀行表示，《Gold Noise 2》系列以數位科技，串聯聽覺與視覺，全新收錄「英鎊」、「韓元」以及「加密貨幣」3首曲目，更融合去年初即上線的「新台幣」、「美元」、「日圓」、「歐元」、「人民幣」曲目，總計8種貨幣圖樣和文化元素，構思出8支原創動畫影音，並從即日起至3月底為止，在國泰世華銀行官方YouTube頻道24小時直播不間斷，打造貨幣版「Lo-fi」音樂陪大家過新年（YouTube 頻道https://lihi2.cc/H6MgB）、（音樂串流平台https://lihi2.cc/Kk8Yo）

今年更首度結合嗅覺，為民眾帶來有別於傳統的多重感官沉浸式招財體驗。國泰世華銀行獨家設計出「富運香口罩」，取名「富運」是呼應諧音字「馥（香氣）韻（音樂）」，展現運用多重感官打造招財好運勢的涵義。萃取紙鈔原料成分，如棉花、亞麻、等作為調香基調，復刻出新鈔香氛，花色則以「美鈔綠」作主色，並印製翻滾的錢幣，具有「錢韻（運）滾滾來」的美好寓意。

國泰世華銀說，連天天接觸紙鈔的行員都讚嘆：「真的是新鈔的味道，很好聞、完全顛覆『銅臭味』的既定印象！」，口罩全台限量僅2萬5000份，自即日起於國泰世華銀行全台分行、金融服務站及信用卡申辦點等服務據點，贈送給國泰世華銀行的往來客戶，送完為止。