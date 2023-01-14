一名網日前收到朋友送的「烏魚子」，朋友說不太會料理所以送人，他二話不說收下放進冰箱，日前他在炸花枝丸時想起該塊烏魚子，順便丟進油鍋炸，沒想到鍋內卻飄出陣陣香氣與冒濃煙，他一查才發現原來是塊「烏魚子造型香皂」；其他網友笑說「炸完丸子順便清洗鍋子嗎」、「好在有先料理，不然就口齒留香」。

該網友在「爆料公社－匿名公社」發文，他日前收到朋友給的一塊「包裝精緻的烏魚子」，對方說不太會料理因此送人，他當下聽完就收下禮物，並為多注意包裝標示，回家後也放進冰箱內，一個月後某天他在炸花枝丸時突然想起該塊「烏魚子」，因此決定順便拿來處理一下，沒想到卻發生慘劇。

他在炸花枝丸時想起該塊烏魚子，順便丟進油鍋炸，沒想到鍋內卻飄出陣陣香氣與冒濃煙，他一查才發現原來是塊「烏魚子造型香皂」。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該網友說他一把烏魚子放進油鍋內，就冒出滿滿的「化學香氣」跟煙，他嚇到馬上熄火，才發現原來真相是該「烏魚子」其實是塊香皂，標籤上還寫著「烏魚子手工皂」，並特別稱請勿放置煎鍋、烤架烹煮食用、請勿泡高粱，會整塊溶掉，照片中該塊香皂從外觀上卻是與一般烏魚子無異，笑翻網友們。

其他網友留言「我也想買給老媽」、「哪裡買啊，笑鼠我了」、「好佳在有先料理，不然就口齒留香」、「這個一定要切一塊給朋友吃啊」、「恭喜妳，又觸發了一回眼見不一定為真」、「你朋友還活著嗎」、「洗澡肚子餓時還可以…」、「昨晚才吃，吃不完就包起來送人吃」、「炸完丸子順便清洗鍋子」。