許光漢和柯佳嬿主演的《想見你》從影集延伸躍上大銀幕，2人近日到Yahoo TV《佼心食堂》分享合作過程的點點滴滴。許光漢爆料電影版《想見你》暗藏許多彩蛋，有些難度極高，根本很難被發現，像是電影開演32分鐘後，他們就完成了第一次的穿越。

因為「32」是貫穿全劇的數字，監製特別埋哏在第32分鐘，這個高難度的彩蛋讓柯佳嬿都忍不住建議，能不能設計比較淺顯易懂的安排，讓觀眾更容易發現。巧合的是，許光漢當年演出周杰倫的MV正是〈三年二班〉，三年二班也是劇中主角就讀的班級。

能夠再次合作，柯佳嬿坦言心情滿複雜，沒想到能二度演出相同角色，還跟一樣的人聚在一起，加上她認為原劇集已經停在最美好的結局，故事也很完整，所以有點無法想像電影的故事會變成什麼樣子。

她也說，在看完《想見你》後有個小小遺憾，跟觀眾一樣都想看更多莫俊傑（施柏宇飾）和陳韻如的故事，許光漢說，因為有些部分雖然拍完，但最後並沒有剪出來，之後或許有機會陸續釋出，像是關於陳韻如的片段，柯佳嬿其實拍了被邀約吃飯的畫面，感覺兩人應該還有後續，但最終仍留給觀眾想像空間。

黃子佼建議，或許可以把未曝光的部分製作成《想見你》下集。結果許光漢和柯佳嬿不約而同搖頭，苦笑把電影改名為「不想見你」。