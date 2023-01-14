憑藉《返校》入圍金馬和北影最佳新演員獎的新生代男神曾敬驊參加CATCHPLAY＋影音平台年度品牌活動，近期處於休息狀態，正為下一部作品儲備能量，他趁閒暇之餘也打開CATCHPLAY＋看了許多影劇作品，曾敬驊說，發現很多剛下檔的電影，在上面馬上就能看到，像是《黑亞當》。因為我長期在劇組工作，根本沒有時間去戲院看這些片子，現在飛速能看到，超開心的。而且各種五花八門的分類只要好好挖掘，就能發現處處都是驚喜，還能看到原來沒想到的影劇！

喜愛經典的曾敬驊也意外在CATCHPLAY＋上發現「數位經典修復專區」，更找到人生的啟蒙電影—日本情慾經典《感官世界》，令他驚喜不已，馬上點開影片再度回味，「下載CATCHPLAY＋之後突然滑到讓我眼睛一亮的電影《感官世界》！這部電影我看過很多次，第一次看是我大學的時候，裡面有一個場景，有一顆雞蛋，哈哈，那是我印象中最深刻的一個畫面，當時看的時候心想，哇怎麼有人敢拍這個。沒想到竟然能在CATCHPLAY＋發現這部片，大家都應該要看一下」。