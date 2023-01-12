已故金馬影帝陳松勇在片中草莽氣魄的經典演出，令人無限懷念。（牽猴子提供）

導演侯孝賢生涯代表作、台灣影史首部榮獲威尼斯影展金獅獎電影《悲情城市》， 問世33週年4K數位版將重映的消息一出，獲廣大影迷翹首企盼。全新預告片今（12日）上線，短短2分多鐘，透過一幕幕經典畫面與動人音樂娓娓舖陳，終至磅礡大開，讓人立馬感受其史詩格局，尤其飾演失聰人士的男主角梁朝偉，在片尾吃力說出「我…台灣人」的經典台詞，道盡身為台灣人無奈，更令全網淚崩，足見這部33年前攝製的電影，強大的感染力道仍能穿越時空，深深打動人心。

發行公司更是費心投入全新預告製作，找來去年為數位修復版《少年吔，安啦！》剪接新版預告的金馬御用剪接師林雍益操刀、金馬錄音大師杜篤之負責後製混音，就連電影出品人邱復生也親自出馬監修。預告開頭「沒有陰影，只有驕傲…」呈現的令人深思文字，是1989年9月6日《悲情城市》代表台灣電影出征威尼斯影展那天，大氣刊登於中國時報的半版廣告文案標題，33年過去，回頭看這段文字，竟毫無違和，足見該片超越電影與文學本身，儼然成為我們對一個時代的印記。

緊接著是前年底去世的「勇哥」陳松勇，在日本天皇戰敗詔書的廣播聲中亮相，他憑著《悲情城市》精湛演出，拿下第26屆金馬影帝，這也是金馬影史首位以本省角色、且以台語演出獲獎、甚至唯一封帝的本土演員。他草莽氣魄、喊水結凍的經典演出，令人無限懷念，就連錄音大師杜篤之，透過耳機重聽當年他錄下的這段對白時，也感念地說：「聽聽勇哥生前多麼中氣十足的聲音，那一代的演員，都是用生命在演出！」

最令人動容的一段，是片尾梁朝偉在火車上被用台語、日語問及「你是哪裡人？」眼神雖流露不安與膽怯，但失聰瘖啞的他，卻仍要大聲回答「我…台灣人」。反映出228事件省籍衝突的動亂與無奈，電影主旋律也在此時搭上畫面出現（日本著名新世紀音樂電子樂團「神思者」S.E.N.S.演奏），更加強感染效應。導演侯孝賢表示，一開始會選擇梁朝偉出演，就是因為他的神情與眼睛很好，再設定他演出的角色為失聰人士，不但克服了他不會說台語的缺點，更突顯他那雙會演戲的眼睛。

《悲情城市》4K數位調光版本將於2月24日全台上映。