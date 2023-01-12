甄子丹（右）力邀好友呂良偉演出《天龍八部之喬峰傳》。（華映提供）

惠英紅（左）和張兆輝都給予《天龍八部之喬峰傳》高度評價。（華映提供）

甄子丹監製、導演及主演的武俠片《天龍八部之喬峰傳》除了將在香港和台灣上映外，也將登上韓國戲院，他下周也將赴韓打片，錄製知名綜藝節目《Running Man》，今（12日）官方公布的影片中，只見他用中文喊：「《Running Man》的所有人我們不見不散，你們準備好了嗎？I see you later。」令網相當期待，敲碗想看他跟金鍾國對決，據悉，該集預計下周二（17日）拍攝，暫定下月中播出。

金庸的《天龍八部》過去多次被改編成電視劇及電影作品，人物故事已為人所熟知。今（12日）公佈的正式預告中，也可以看見喬峰因為契丹人的身世引發質疑，更被污陷成為武林罪人，引發江湖群起追殺，見到電影中更多精彩的動作場面及喬峰內心的爭扎，惠英紅讚美甄子丹說：「這次連文戲都很好看，感情部份處理的很好，但又不會搶了武戲的精彩。」

《天龍八部》中喬峰角身邊有不少重要角色圍繞著他，這次甄子丹邀請了多位好友如惠英紅、呂良偉、張兆輝等實力派演員參與演出，惠英紅表示：「這部片給我第一個感覺是很前衛，因為古裝電影卻有西部牛仔電影的風味出來！」而她10年前和甄子丹合演《武俠》，「子丹到現在還是打得那麼厲害，找我接拍之前還說不用打，到了現場後又說還是要打一點點，然後說會把我拍得很好看，結果真的很好！」

對於演出眼中只有愛情的「阮星竹」一角，惠英紅對角色演繹也有加入一些新的元素：「這個角色本來是個腦袋空空的女人，這次我有稍微改動一些，將傻大姐的感覺拿走，放回一些俠女的味道在這角色中，因為子丹想整體有一點江湖味的感覺。」不忘大讚該片是甄子丹最好的作品。而對於找了幾位好友加入「以武會友」，甄子丹說：「找他們一起演出，是因為他們的演技好，而氣質也都很適合這些角色！」

至於飾演大里王爺段正淳的張兆輝直言感：「電影故事本身已有一些基本的內容，導演再調整或再扭一些橋段，就是不希望大家覺得太一般，會有好多變化。《天龍八部之喬峰傳》會給觀眾有新鮮的感覺、有新意。」而甄子丹的多年好友呂良偉，在片中的角色充滿神秘感，「子丹為《天龍八部之喬峰傳》付出了很多心血，他好努力，見到他為了喬峰傳瘦了很多，我也很心痛，他為了將這部戲拍好，真的拼了！」