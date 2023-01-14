YouTube頻道《看電影了沒》擁有近90萬人訂閱，更帶起「注意！這男人太狠了」的網路流行用語，熱門到連政治人物用來作為政績宣傳影片的開頭，成功引發話題，豈料，曾在各平台創下7億總瀏覽量的頻道，卻在12日無預警宣布停更，讓一眾粉絲不敢置信，直呼：「每次都能被k貓(頻道主)平靜而溫柔的聲音感動得唏哩嘩啦，飯裡拌著淚，突然不更了感覺生活都缺少了一塊。」

《看電影了沒》源自大陸知名電影解說博主，在6年的時間內，總共產出多達986則影片，具有300萬名k星人(粉絲名)，總觀看次數突破7億次。豈料，12日突在各平台上更新一則題為「停更，再見」的影片，驚曝停更消息，指出：「這是一個考慮了很久的決定。停更不代表我們不再踐行對電影的熱愛，編輯部仍將在各社交媒體平台上與K星人們保持緊密聯繫。」

《看電影了沒》突更新一則影片宣布停更。(圖／翻攝自看電影了沒微博)

此外，《看電影了沒》也暖心寫下：「凜冬已至，願我們心存希望、相互陪伴，永遠保持對生活的熱愛，對電影的喜歡，以及，像貓一樣永不磨滅的好奇心。」更和粉絲們溫馨喊話：「感謝電影，讓我們相遇。」

事實上，電影解說在網路上時常引發爭議，反對者認為其過度簡化電影及使用侵權影像會損害相關影視業者的權益；但支持者則認為解說影片能勾起大眾觀影的興趣，更甚之使民眾更透徹理解電影想展現出來的故事，紛紛留言：「感謝你過去以來的陪伴」、「我會記得，一個人在電腦前打開你們的影片的悸動，那是我懂得很多事物的開始」、「永遠記得你下筆成章，辭趣翩翩的解說。」。