施柏宇被韓國網友稱撞臉朴敘俊。（陳俊吉攝）

《想見你》陪著柯佳嬿走了很長一段路。（陳俊吉攝）

以電影版作為結尾，許光漢說天下沒有不散的宴席。（陳俊吉攝）

柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演電影版《想見你》，接續影集版劇情大玩穿越時空情節，3人異口同聲表示相信「多元宇宙」的存在，柯佳嬿對這一理論相當有興趣；施柏宇更開玩笑舉例，以長得跟他神似的韓星朴敘俊為範本，形容是另一個平行時空的自己，「我有這個榮幸像他，原因不可考，也是一個值得去研究的事情。」

如果能穿越時空，大家會想看看以前的自己嗎？柯佳嬿說如果可以穿越時間軸，她不會想改變任何事，倒是比較想穿越到侏儸紀看看恐龍本尊；許光漢則會想要回去看高中時期的自己，瞧瞧當時有點屁卻又很天真單純的自己。

3位演員從影集版《想見你》組成「鳳南小隊」，經歷了長時間的拍攝，現在走到電影版，也透過大銀幕宣布正式告別角色。柯佳嬿說原本自己覺得影集版就是最好的結局，聽到要拍電影，有點難以想像，「電影拍起來的感覺，比較像是給原本的觀眾重新見老朋友的感覺，也彌足影集裡的小遺憾。」施柏宇則覺得電影像是給《想見你》粉絲的珍貴禮物，是驚喜也是道別。

3人也頗有共識，表示「鳳南小隊」雖會持續存在大家心中，但演員們要以角色身份再合體，大概是不會了。許光漢說：「天下沒有不散的宴席。」但也表示自己不一定會告別角色，「也許這個角色站在我心裡的比重多一點點，帶著他一起成長一起進步。」柯佳嬿也說《想見你》是比較長的角色旅程，疫情爆發時影集版開播，疫情退燒後電影版上映，感覺一切都是最好的安排。