本土自主影像辨識軟體研發商城智科技，日前參與第二屆2022 Intel DevCup競賽，榮獲實作組季軍。

以「玩轉AI、成就極致」為主軸的第二屆「2022 IntelR DevCup」競賽歷經四個月的時間，全台累積共有210組團隊報名，歷經初選，共有實作組21隊、概念組60隊進入決賽，共計300多位好手善用OpenVINO工具提案。

城智科技獲獎產品為AI全場域人員追蹤分析系統airaTrack pro，使用Intel CPU優化的AI演算法，不需要配置GPU，具備系統輕量化、彈性擴充的特性，導入成本低。透過現有安防攝影機台即可進行人員辨識，去識別化，不需要事先註冊即可進行搜尋，同時採用AIRA專利的人形特徵值做人員比對與追蹤，提供場域精準、高效率的落地解決方案。

城智科技的AI影像辨識系統可提供人臉辨識、溫測及人員追蹤等功能，廣泛實踐於智慧工廠、智慧建築、醫療長照、健身中心、商業大樓以及學校等，做到門禁、考勤、訪客管理等應用，提供客戶全方位的智慧應用解決方案。