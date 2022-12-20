日本央行宣布10年期公債殖利率目標區間上限提高，引發日股大跌，日圓則強彈逾3％，在台股交易的期元大S&P日圓正2（00706L）今（20）日爆天量，成交量達11,010張、日增5.8倍，收盤股價反彈4.4％。

日本央行20日召開貨幣政策會議，突然宣布日本10年期公債殖利率目標區間上限提高至0.5％左右。日央出人意外改變殖利率曲線控制政策，不但日股直線跳水暴跌，也引發日圓勁揚。

在台股交易的期元大S&P日圓正2，早盤在盤下低檔游走，股價最低來到9.59元約跌2.25％，但約11點消息傳出後，股價爆量直線拉升，至午盤後最高衝上10.21元，最後以10.2元大漲4.4％作收，成交量達11,010張，改寫自2017年9月1日上市來最大量。

據統計，外資今天買超594張，自營商避險部位更狂敲1,235張，合計買超1,833張。