人民幣兌美元中間價21日報6.9650，較20日上調211基點，創12月15日以來新高。

另一方面，中國人民銀行表示，為維護年底流動性平穩，21日開展人民幣（下同）1,600億元逆回購操作，包括190億元7天期和1,410億元14天期，利率繼續分別持穩在2％和2.15％。

人行逆回購操作連續第4日增加，公開市場單日淨投放進一步增至1,580億元。本周共有490億元逆回購到期，周一至周四每日各20億元，周五為410億元。