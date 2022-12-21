2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》亮點不斷，主辦單位目前已公布的13組超強卡司，高市府21日再公布1位大咖將登雙面舞台，獨家重磅邀請天生歌姬「A-Lin」返鄉壓軸飆唱，她將以渾厚嗓音征服亞灣區，粉絲獲知消息興奮暴動，高喊要把卡位時間再提早。

《亞灣未來市》演唱會強勢回歸夢時代，除了祭出雙面舞台，打造2面搖滾區，讓民眾可以擁有260度超寬闊視野，再搭配6座懸吊式超大直立柱狀L場場螢幕以及炫麗燈光，直接讓演出視覺更升級，而天后「A-Lin」也將首次嘗試征服雙面舞台。

A-Lin興奮表示，跨年首次有演唱會等級的雙面舞台，而且就在她的家鄉高雄，這次特地回鄉陪大家迎接2023年到來，她要特別跟高雄民眾喊話「A-Lin回來啦！」這次回高雄擔任跨年壓軸演唱，將一連帶來超過半小時的精彩演出，為粉絲安排多首經典情歌及開心的歌曲，和大家一起嗨翻迎新年。

A-Lin此次返鄉開唱，為了征服高規格的雙面舞台，特別精心準備，除了自帶BAND，更比照演唱會等級，高規格帶28名舞者登台演出，她也對粉絲喊話，要大家當天盡情唱跳，把2022年不愉快都跳走，且用最快樂的心情迎向2023年。