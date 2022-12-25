五月天今邀「放浪二勢力」同台合作。（相信音樂提供）

五月天桃園演唱會今晚第3場。（相信音樂提供）

蕭秉治今擔任開場演出嘉賓。（相信音樂提供）

五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」今（25日）第3場，現場氣溫比前1天暖和，阿信唱完第4首〈香水〉幽默說：「今天天氣沒有昨天那麼冷，大幅提高1度。」拱怪獸跟石頭在台上脫衣，「不然要去迪士尼才看得到」，開起石頭與桂綸鎂演床戲脫衣服的玩笑；後面唱完〈軋車〉，阿信故意嗆歌迷不夠嗨：「我剛說天氣不冷，但是你們很冷，今天第3場你們拿了第3名。」

怪獸及石頭隨後分別掏出麥克風，帶動全場炒熱氣氛，阿信驚訝2人彈奏樂器時麥克風藏在哪，怪獸笑回：「在我身體深處...的口袋裡。」石頭也開起黃腔：「我褲子鼓鼓的就是為了這一刻。」接著喊熱脫掉外套，逗笑所有人。

蕭秉治今為演唱會擔任開場嘉賓，率先演唱〈不按牌理出牌〉等歌炒熱氣氛，他跨年將在桃園和宜蘭與歌迷迎新，明年5月高流舉辦「Project X」演唱會。此外，場外加映舞台回歸，由法蘭、小魏魏嘉瑩率先在下午與歌迷同歡。