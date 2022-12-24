五月天今在演唱會上，帶來滿滿的歌、滿滿的回憶，以及滿滿的垃圾話。（相信音樂提供）

五月天今在樂天桃園棒球場舉辦第二場「諾亞方舟」復刻演唱會。（相信音樂提供）

五月天平安夜開唱，藉由全息投影技術與鄧紫棋合唱。（相信音樂提供）

五月天平安夜開唱，藉由全息投影技術與鄧紫棋合唱。（相信音樂提供）

五月天今在樂天桃園棒球場舉辦第二場「諾亞方舟」復刻演唱會。（相信音樂提供）

五月天今晚（24日）在樂天桃園棒球場舉辦「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」第2場，適逢平安夜，五月天特別送上重量級耶誕禮物，邀請「巨肺天后」鄧紫棋一起登船，藉由全息投影技術，鄧紫棋栩栩如生地現身在舞台上和五月天合唱〈為你寫下這首情歌〉，全場歌迷驚喜不已。

鄧紫棋說：「非常開心又可以再來五月天哥哥的演唱會，實在是太開心了！」並表示自己剛發新專輯《啟示錄》，問五月天喜歡嗎？5人搞笑說：「能說不喜歡嗎」、「好聽啊」。鄧紫棋接著問五月天最喜歡哪一首歌？因為網路速度慢，5人還來不及回答，鄧紫棋就爆雷接話「我也喜歡〈天空沒有極限〉。」5人笑說：「好難控制啊，網路速度很麻煩。」

五月天與鄧紫棋接著合唱〈天空沒有極限〉，雙方上次同台是鄧紫棋2019年擔任五月天鳥巢、桃園場嘉賓，當時她曾透露表演做功課就是看五月天的諾亞方舟演唱會DVD，如今3度合作。五月天說「在我們所有嘉賓中，她算是比較扁身的，但是她亮度很亮、星光燦爛，而且播放速度比較慢的。」全場大笑。

據了解，五月天首場演唱會結束後留下來開會到十二點多，為了一氣呵成演唱經典歌曲，今唱完4首歌阿信只先打招呼，將聊天環節挪到後段。阿信今唱完〈軋車〉後，嗆歌迷：「你們今天真的很棒，拿到很高的名次第二名，我的天啊！你們的音量可能被昨天的和之後的歌迷吊打」，接著怪獸高八度問：「冠佑是不是個男人啊？」冠佑大喊：「是啊」、「大家把喉嚨喊破好不好啊」，用鼓聲帶領全場大喊「嘿嘿嘿嘿」炒熱氣氛。

唱完〈第二人生〉後，阿信坦言剛才是用激將法，他感性說：「在五月天的心中，你們每天都是第一名！」被瑪莎嘲笑「前面嗆很久，怎麼後來龜縮了」。阿信暖心說真的很感謝大家，「票真的不好搶，來的路上塞車辛苦，看演唱會吹著冷風，等等還到看著五月天講垃圾話更辛苦了。」再次感謝2.5萬歌迷冒著寒流低溫來到現場。