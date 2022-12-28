OZI宣布將在明年於北流開唱，十分興奮期待。（新樂園音樂提供）

ØZI 28日宣布將在明年3月4日於北流舉辦「ADICA」個人全新巡演，並釋出新歌〈Come Alive〉替明年發行的新專輯作為暖身。他近來工作滿檔，日前受邀參加「2022 國語作業簿：台北歡樂耶誕城」開唱，更邀來媽媽葉璦菱擔任神秘嘉賓，母子倆飆唱2022版〈殘缺的溫柔〉成為當晚演出驚喜彩蛋。

ØZI 也表示，許久沒和媽媽葉璦菱同台表演，這次一起在台上默契演出，像是帶著媽媽跟朋友同在派對玩樂，完全沒有演出的感覺，直誇：「全場超Chill自在。」並提到，2人在演出前沒有特別彩排，全靠彼此得好感情、自然互動，帶動全場熱鬧氣氛，他笑說：「我媽完全把「國語作業簿」這場表演當KTV在玩。」

他耶誕節、跨年皆在工作中度過，直言，今年耶誕夜很特別，都在忙著拍攝他的新歌MV，「這次MV做了滿多突破，不管是身心靈的方面都是，敬請期待」，被問到跨年表演難忘回憶？他自虧說：「某1年我在跨年夜的表演舞台上竟然祝大家Merry Xmas！超級尷尬，那場電視還有轉播，糗到至今難忘。」