彰化縣員林市公所燈會受矚目，過去號稱全台最長、綿延將近1公里的燈籠天幕深受民眾好評，今年同樣有雙主燈區，分別在員林公園與百果山休憩區，預計小年夜點燈，目前燈飾陸續裝上試燈，絢爛的燈飾點亮整個員林市區，還沒開始已經吸引民眾駐足拍照。

農曆年節即將到來，各地街道開始飄起年味，規畫春節假期返鄉拜年、旅遊，也期待迎新年慶元宵的活動，員林市公所今年燈會將盛大舉辦，除擴大燈區規模外，過去讓民眾驚豔連連的「燈籠天幕」也延長，但考量疫情攤商市集等規畫，仍在做最後討論。

員林市長游振雄表示，受疫情影響考量防疫，相關防疫措施仍是這次燈會重點，像是動態活動表演，還有美食攤商市集等等，也呼籲賞燈民眾務必遵守相關防疫規範，目前規畫小年夜舉行點燈儀式，並開始後續一連串的元宵節活動。

員林燈會預計在20日點燈，從員林火車站、到光明街、三民街、一直到中正路，串聯起號稱全台最長的燈籠天幕，如今工作人員正如火如荼的進行裝設，試燈期間已經吸引民眾目光，不少民眾經過時紛紛拿下手機拍照，也讓附近攤商開始期待員林燈會。

公所表示，今年燈會除了主燈區會有驚喜之外，還延伸過去受民眾喜愛的燈籠天幕，過去天幕只有在光明街上，今年從民權街光明街口一路延續到光明街與南昌路口，另外萬年路三段、三民街、火車站前、中山路等，除了有過去民眾喜愛的燈籠天幕，這次還加入炫彩的LED天幕。