菲律賓呂宋島龐加辛南省（Pangasinan）上空出現的不明飛行物

最近曝光的照片顯示，靠近南海的菲律賓北部呂宋島附近可能出現了高空、常航程平流層飛艇。

據《動力》（The Drive）網20日報導，解放軍和其他國家一樣，都在探索比空氣還輕的高空飛行平台，以長距離、長時間執行搜集情報，監視和偵察等任務，而這正適合在南海執行任務。

這些臉書（Facebook）照片最初似乎在上周末出現，儘管原Po已被刪除，或被隱藏，但照片已被四處轉傳。據說這些照片是在呂宋島龐加辛南省（Pangasinan）拍攝的。雖然從照片看來，它呈半透明狀，但分析認為，這比較可能是金屬反射造成的。

陸企至少研製了「天恆」（Tian Heng）和「圓夢」兩款太陽能無人飛艇，據說它們至少都試飛了一次。所謂平流層高度約在地表上方 23,000—66,000英尺（約7010—20116公尺）之間，而根據個人特定位置的不同，測量結果也會有所不同。

This was taken recently in Pangasinan, Phillipines. Posted by Redditor gagsti02: pic.twitter.com/sr7TBaYtGJ — Spacecowboy78 (@Spacecowboy781) December 18, 2022

有些人說，這和座落在中國新疆自治區博斯騰湖南部的大型飛艇機庫有關。衛星照顯示，自從它最初約在2013年出現以來，無論大小或範圍都顯著擴增。

無論如何，對解放軍來說，在南海部署飛艇，就算是實驗性質，整體來說也是很有道理的。南海人造島相當分散，飛艇能提供情監偵、通信和資料共享與中繼支援。而近年中菲為了南海主權爭議不斷，摩擦愈演愈烈，因此飛艇出現在菲律賓附近，其實也不令人意外。