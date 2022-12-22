高雄一名安養機構的張姓男員工，前年4月見遭解雇的女同事心情低落，假意上前安慰陪她步行回家，實則在公園強行撫摸她的臀部及抓捏胸部，嚇得女子報警處理；法官依犯強制猥褻罪，判處張男有期徒刑10月。

據判決書指出，張男與女子為某安養機構之同事，張男於2020年4月9日下午6時許，見女子下班後落單而沿路隨行攀談，途經某公園時，張男不顧女子以手拍打推拒及出言制止，強行撫摸她的臀部及抓捏胸部，以此強暴方式接續強制猥褻得逞，嚇得女子報警提告。

法庭審理時，張男坦承與女同事攀談，並以手碰觸其身體等情，但矢口否認犯行，辯稱當日看她獨自回家太危險，就牽腳踏車陪同她步行回家，途中看她因被解雇而心情低落，就有拍她的頭部、肩膀及背部加以安慰，並未觸摸其胸部及屁股。

但女子反駁，當天張男牽腳踏車追上來走在她外側，到公園就用一隻手牽車，另一隻手摟腰並摸她胸部、屁股，她覺得很奇怪就把他的手拍開、推開並出言制止，但張男還是繼續摸。

法官勘驗2人對話紀錄，案發翌日張男曾傳訊向女子表示「昨天是看你無助很可憐…我一時難過幫你當作像自己的妹妹一樣…希望你不要害我，不要亂講話把事情越鬧越大」、「對不起，可不可跟你和解，不要亂告我，我跟你道歉，撤銷告我，我是一時心疼你才摸摸你的頭髮…想要鼓勵你」，內容雖未提及任何不法猥褻情事，但確為與女子肢體接觸造成其不適一節表達歉意，足證女子案發當時已明確對張男表示不滿或拒絕之情。

女子丈夫出庭時證述，妻子當天回家時看起來很憂鬱，明顯與平常不一樣，都不太講話，還突然情緒崩潰直接大哭，事後常因反覆想到案發過程而感到恐懼，案發後3個月有顯著創傷後壓力症候群之相關症狀。

法官審酌張男不思謹守與同事間之往來分際，竟率爾對女子實施強制猥褻行為，其犯罪動機、目的及手段洵非可取，兼衡始終否認犯行、迄未與女子和解之態度，依犯強制猥褻罪，判處張男有期徒刑10月。