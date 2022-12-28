交通部今公布統計1至10月，30日交通死亡人數最高前5縣市，高雄市為308人為最多。對此，高市交通局表示，高雄現以A1事故檢討為主軸，短期先降低事故嚴重度高的A1事故，A1事故172人，較去年同期減少7％。

交通部於今日道安說明會公布今年1月至10月交通事故情況，其中統計1至10月，30日交通死亡人數最高前5縣市，第一是高雄市。高雄市交通局表示，高雄幅員面積為六都之冠，是一個新北加三個台北市大，有港口及多個重工業園區，交通運具以機車為主，大型車登記數為全國最多，在大小車混合車流情境下，高雄道安團隊持續致力於各項道安精進作為，以降低交通事故風險，死亡事故連二年下降是六都唯一。

交通局補充，目前交通部設定A1與30日死亡事故兩種檢討模式，高雄現以A1事故檢討為主軸，短期先降低事故嚴重度高之A1事故，其對策包含精準執法、高齡者擴大宣導、酒駕取締加嚴及大型車源頭管理等，至12月27日止，A1事故172人，較去年同期減少13人7％；酒駕A1事故6人，較去年同期減少6人；A2事故5萬1933人，較去年同期減少2551人4.7％，已具成效。

依據交通部統計，高雄市1月至10月高雄市事故30日內每10萬人死亡人數11.3人，六都第二，1月至11月每10萬人A1人數6.1人，六都第四；每10萬人受傷1760.94人，六都第四。

市府在道安會報指出，各局處今年有多項創新作為共同提升道路安全，包含交通局、警察局推動首長易肇事地點會勘，民政局、經發局協助推動市場掃街交安宣導，勞工局結合勞動稽查宣導道安，教育局結合開學季宣導道安，並請警察局於加強違規取締等。

交通局指出，明年高雄將持續加強核心族群高風險行為交安宣導、易肇事地點改善會勘、推動未停讓行人違規取締、易肇事地點研議增設科技執法設備、民眾參與等4E手段，朝每年死傷事故下降的目標努力。交通交通局道安會報會報。