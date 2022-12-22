美國3大指數悉數走高，主要是受到耐吉以及聯邦快遞最新財報激勵所致。營收與獲利都超標的耐吉飆升12.18%，營收不如預期但獲利亮眼的聯邦快遞，則上漲3.43%。同時，道瓊也上漲超過500點，不過，目前離美股2022年封關日只剩下不到幾個交易日，外界預估今年年線應該會收黑，打破過去3年都長紅的紀錄，且會創下2008年，也就是全球金融海嘯以來最差的一年。根據統計，道瓊今年迄今已跌8.15%，本月至今下跌3.51%。至於標普500則分別下跌18.63%以及4.94%。那斯達克更慘，今年已重挫31.55%，在12月也已跌6.62%。

★主要指數

美股道瓊上漲526.74點或1.60%，收33,376.48點。

NASDAQ上漲162.26點或1.54%，收10,709.37點。

S&P500上漲56.82點或1.49%，收3,878.44點。

費城半導體上漲60.86點或2.36%，收2,644.50點。

★消息

烏克蘭總統澤倫斯基親自飛到華盛頓白宮，拜會美國總統拜登。同時，拜登也重申會盡為大可能支持烏克蘭。日前，華府宣布提供烏克蘭總價18.5億美元軍事協助，首次包括一枚造價高達300萬美元的愛國者防空導彈系統。另外，澤倫斯基也將在美國國會演說。

FOMC（美國聯邦公開市場委員會）進行年度換將，聖路易斯、克里夫蘭以及堪薩斯，這3大升息鷹派的聯邦準備銀行行長都失去投票權。委員們將把更多注意力轉向就業最大化，預估明年FOMC將變得更加鴿派。

★分析

投資機構CFRA Research坦言超賣美股，認為市場正在找尋美股上漲動力，耐吉和聯邦快遞最新季報就正好是拉抬美股主要推手。不過，在沒幾天就要封關，質疑這股向上力道是否可持續到年底。。

摩根大通預估，標普500明年上半年將下修至今年最低收盤價位置，下半年後可望反彈，預估將比現在指數還要高出10%。今年迄今已大跌約20%的標普500指數，10月時一度跌至3577點，曾創今年最低收盤點。

高盛指出，根據自己的財務模型堆推估，未來12個月美國經濟成長趨緩機率為39%。同時認為，明年美國經濟進入衰退階段的可能性為35%。若經濟衰退是對抗通膨唯一辦法，聯準會可能會在明年再度大力升息。

曾準確預測美股暴跌的摩根士丹利著名空頭分析師威爾遜，預估標普500指數將在明年第一季期間，最多還會再下修21%，因為美企獲利衰退可能會導致金融危機。

同時，摩根士丹利也指出，聯準會官員目前預估明年利率將上調至5%以上，但股市尚未完全反映此利空消息，因為部分人士甚至認為利率會下降。所以，要仔細觀察聯準會相關訊息。

道富環球投顧認為，明年將是全球經濟成長預估飽受嚴峻考驗的一年。同時也預測美股明年會出現不少不確定的因子，恐怕將面對不小的挑戰。

對於日本央行突然調升公債殖利率曲線控制上限至0.5%一事，專業投資機構安聯認為，日本不會拋售外國資產，因為美國市場對此反應不大，目前看來並沒有造成巨大波動。