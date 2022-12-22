民進黨九合一選舉大敗，內戰也持續延燒，民進黨21日中執會上，中常委陳茂松二度落淚，指控民進黨立委王美惠服務處主任徐文志在嘉義市長選舉期間，幫國民黨候選人黃敏惠拉票，王美惠今受訪時激動落淚，選舉過後大家要為嘉義打拚，他從議員到立委，沒有忘記初衷認真打拚，她無法接受陳茂松的打壓，他的心態是什麼，實在想不通，沒有出力，還罵出力的人出力不夠。

立法院內政委員會召委王美惠昨日遭陳茂僧松指控，今日內政委員會開會前大批媒體守在門口等待王到來，她也在媒體面前數度落淚，情緒相當激動，她說，民進黨要檢討政策，而不是在媒體上放話，她也批評，「（陳茂松）你對李俊俋貢獻了什麼？選舉過後，你去指責別人的不對，這樣對嗎？你是中常委，常常放炮是你的事情，但昨天說到我，我沒出來解釋怎麼行，我還要做人，在對我這樣說很不公平。」

王美惠激動的說，徐文志是她當立委時來服務處當志工，自己盡心盡力幫李俊俋輔選，即使在立法院開完會，也會趕回嘉義，民進黨這次選成這樣，要檢討的包括候選人等問題，不是在媒體上放話。

她表示，陳茂松昨天指控她還沒開完票，就去跟黃市長恭喜，她在這裡澄清，這並非事實，她從頭到尾都陪著李俊俋，直到開完票為止，李俊俋親自打電話給黃市長恭喜，嘉義市全程只有她一個立委，雖然民進黨努力不夠，她也有去競選總部恭喜黃市長，並推薦李俊俋的社會福利，希望市長可以納入。

王美惠難過指出，自己是從助理一路走到立委，沒有忘記她的初衷，認真在打拚，真的無法接受陳茂松對服務處這樣的打壓，沒有人知道徐文志是誰？陳茂松用這樣的方式打壓，心態到底是什麼？昨天到現在，她都在想說，王美惠對嘉義市、民進黨有對不起任何人嗎？她想可能是自己做的還不夠，才會讓陳茂松這樣講。

她呼籲，希望民進黨可以找到初衷，讓百姓感動的心，接下來要選黨主席，希望不分哪一派，要把民進黨士氣找回來，讓所有台灣人都能感動，選舉選到這麼差，沒討論政策是否不對，提名是否有不對，來指責地方的人，何況那個人士長久以來在服務處做志工。

王美惠再次痛哭表示，自己從來沒有在休息，每天都在嘉義跑行程，替鄉親服務，昨晚她也跟徐文志聯絡，才知道徐文志和陳茂松之間本來就有點摩擦，但不能因為這樣去罵人，你（陳茂松）沒有出力，還罵出力的人出力不夠。

王美惠受訪完畢後，還是難忍悲痛的情緒，在助理陪同下到廁所痛哭，直到心情平復後才回到內政委員會繼續開會。