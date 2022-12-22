2023年春節10天連假，親友聚餐需求倍增。王品集團依慣例，除夕休假一天、提前一個月從12月22日起，開放春節期間電話訂位，12月22日可訂元月22日（大年初一）。旗下三大中餐品牌，「享鴨」、「莆田」「丰禾台式小館」大撒新春紅包，從元月20日（小年夜）到元宵，登入「瘋美食App」活動官網，就能領取4張總價值888元發財金，讓消費者討個好兆頭、兔年一路發。

金兔年吃好菜過好年，網路口碑之星「享鴨」、新加坡米其林一星「莆田」、台菜12強「丰禾台式小館」，汲取廣式粵菜、閩式、台式五星美味，絕對能滿足老饕的胃。三大中餐品牌在春節推出「兔年新春搶福袋」活動，每袋價值2,000元以上。12月22日起開放電話訂位、大年初一（2023年1月22日）訂位並符合活動資格的顧客，還有機會獲得價值超過兩萬的新春大福袋。

「享鴨」大年初一「搶頭鴨」開春大吉，預定11點前16組內用報到顧客搶頭爐鴨，可抽福袋最大獎為12張片皮烤鴨券（價值22,176元）人人有獎。

「莆田」大年初一當日前20組內用報到顧客，送價值超過千元「好田頭大禮包」，頭獎包含12張雙人套餐券（價值19,272元）。

「丰禾台式小館」大年初一當日前20組內用報到顧客，中午時段前點大份「丰禾起家雞」，加碼送新春大禮包，有機會把價值超過6,000元免費招待券帶回家。

年初一到元宵節（2023年1月22日至2月5日），至「享鴨」、「莆田」內用消費滿1,500元、「丰禾台式小館」內用消費滿千元，可玩轉盤遊戲試手氣，最大獎可獲雙人套餐五折券（不跨品牌消費）。另外還有招待功夫菜、現金折價券等好康，加持新年好運轉不完。