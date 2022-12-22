老鷹在主場州立農業球館（State Farm Arena）對陣公牛，雙方在讀秒階段戰成平手，老鷹成功守下公牛最後一波攻勢後，沒想到禁區悍將約翰柯林斯（John Collins）出現奶油手失誤，導致公牛搶到籃板後完成絕殺，跌坐在地的約翰柯林斯還遭公牛群起包圍，一同跟著球隊慶祝奪下勝利的滋味。

季前少了後場指揮官朗佐鮑爾（Lonzo Ball）助陣，導致公牛本賽季的狀態不佳，賽前僅以12勝18負排在東區第11位，而此戰他們開賽就進入狀況，半場取得61比51的雙位數領先，不過易籃後老鷹急起直追，到了末節終於將比數反超，雙方就此展開拉鋸。

雙方在比賽剩下4秒時戰成108平，公牛保有最後一波攻勢機會，頭號得分手迪羅薩（DeMar DeRozan）在左側靠近三分線邊緣接球，試圖以晃肩後翻身跳投躲避杭特（De'Andre Hunter）的防守，只是在對方貼得很緊的情況下，成功干擾了迪羅薩的出手，讓他投出了籃外空心。

Poor John Collins at the bottom of the dogpile after Ayo Dosunmu hits a buzzer beater for the Bulls😂 pic.twitter.com/UCyqQu5GFz — Steph Noh (@StephNoh) December 22, 2022

已經在籃底下卡住位置的約翰柯林斯，似乎沒有意識到是顆麵包球，原本掌握住籃板球的他卻意外脫手，讓公牛多桑姆（Ayo Dosunmu）幸運得手打進絕殺球，愣在原地的約翰柯林斯隨後被撞倒在地，公牛球員上前包圍住多桑姆慶祝勝利，老鷹眾將不敢相信眼前發生的一切，他們也沒發現被公牛球員壓在地板上的約翰柯林斯，穆雷（Dejounte Murray）轉頭一看才趕緊向前將他拉起，可見約翰柯林斯心裡的陰影面積有多大。