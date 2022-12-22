高市議會正、副議長選戰詭譎多變，距離投票日倒數3天，國民黨確定推派現任副議長陸淑美爭奪議長大位，而民進黨正、副議長人選則遲遲未定，但民進黨經過黨內多方討論，正、副議長人選有新進展，高市黨部表示，最強人選最晚23日對外公布。

此次高市議員選戰，總共65席議員中，藍綠席次均未過半，國民黨奪下29席，而民進黨拿27席加上泛綠陣營5席共32席，最後無黨籍4席議員成為關鍵少數。藍營確定由陸淑美征戰，而民進黨正副議長人選擇尚未底定。

民進黨高市議長人選仍在協商由前議長康裕成還是民進黨團總召鄭光峰出任，但目前康裕成呼聲較高，而副議長人選可能由張勝富、江瑞鴻等人搭配康裕成，也不排除鄭光峰退而求其次與康裕成搭檔正副議長人選。

經過多次協商，民進黨高市正、副議長人選有最新發展，高市黨部主委許智善表示，決定最強議長、副議長人選已到最後階段，若沒有意外，將會在22日傍晚或是23日對外公布，希望可以在第1階段投票就順利奪得正、副議長寶座。